Een man is rond 01.30 uur in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt door een steekpartij in Rotterdam. Dat gebeurde in de Roggestraat in de wijk Charlois, meldt de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

Wat de aanleiding was voor de steekpartij is nog niet duidelijk. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden.