Rechter doet uitspraak in kort geding over overvol Ter Apel

De rechtbank in Groningen doet dinsdagmiddag uitspraak in het kort geding van de gemeente Westerwolde tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De zaak gaat over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, dat in Westerwolde ligt.

De gemeente heeft geëist dat het COA zich houdt aan het afgesproken maximale aantal van 2000 asielzoekers. Regelmatig zitten er meer dan 2100 mensen en volgens de gemeente waren er het in de afgelopen tijd soms ongeveer 2500. De gemeente Westerwolde wil dat het COA een dwangsom opgelegd krijgt van 25.000 euro voor elke dag dat er te veel asielzoekers in Ter Apel worden opgevangen.

Het COA zal opvanglocaties elders moeten regelen, om ervoor te zorgen dat de druk op Ter Apel vermindert, vindt Westerwolde. Om asielzoekers te kunnen spreiden is het COA afhankelijk van de welwillendheid van gemeenten die opvanglocaties openen. “Veel gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid, maar ondanks de vele oproepen van de staatssecretaris is er een te grote groep gemeenten, ongeveer de helft, die wegkijkt”, zei de advocaat van het COA tijdens de zitting op woensdag 10 januari. Hij zei dat het COA “alle dagen met man en macht bezig is om voldoende opvangplekken te realiseren om Ter Apel te ontlasten”.

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde raakte tijdens de inhoudelijke behandeling geëmotioneerd tijdens zijn betoog over de veiligheid in het aanmeldcentrum. “Dit raakt ook de medewerkers van het COA, ook de asielzoekers. Deze emotie komt voort uit onmacht. Al ga ik daar niet over, ik voel mij daar wel verantwoordelijk voor”, zei de burgemeester.