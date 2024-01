Vloerverwarming: comfortabel en energiezuinig

In steeds meer woningen wordt vloerverwarming geïnstalleerd. Deze beslissing wordt niet alleen genomen uit oogpunt van comfort, hoewel vloerverwarming door veel mensen als heel aangenaam wordt ervaren. Het is ook een prima investering voor de toekomst. Als straks meer huizen in Nederland van het gas af gaan dan wordt er gebruik gemaakt van alternatieven. Dat kan een warmtepomp zijn, maar ook aansluiting op een warmtenet behoort tot de mogelijkheden. Beide opties kunnen prima met vloerverwarming worden gecombineerd. Vloerverwarming kan zowel in de woonkamer als in een slaapkamer, badkamer of werkkamer worden geïnstalleerd.

Welke vloer combineert goed met vloerverwarming

Als je vloerverwarming overweegt dan kun je dat prima combineren met een mooie vloer. Veel materialen zijn hier prima voor geschikt. Of je nu kiest voor hout, PVC of een gietvloer. Ook onder een tapijtvloer kan prima vloerverwarming worden gelegd. De enige voorwaarde is dat er een degelijke ondervloer is waar de sleuven in kunnen worden gefreesd voor de slangen van de verwarming. Hierbij is het zaak dat de verwarming in alle hoeken van de ruimte komt zodat de kamer optimaal kan worden verwarmd. Na de installatie kun je net als bij een cv installatie de verwarming met een thermostaat instellen voor aangename warmte. De installatie van de verwarming wordt ook onder de vloer geplaatst. Om ervoor te zorgen dat deze bereikbaar is voor onderhouden reparatie wordt meestal een luik in de vloer gemaakt.

De installatie van een vloer met vloerverwarming

Het plaatsen van vloerverwarming en een nieuwe vloer kun je in principe zelf doen. Maar daarvoor is wel wat kennis en ervaring vereist. Als je die niet hebt dan is het verstandig om te kiezen voor een bedrijf dat niet alleen de vloer en de vloerverwarming levert maar deze ook kan installeren. Kijk op vloereninterieur.com voor een leverancier van zowel pvc als laminaat die ook vloerverwarming kan leveren en de vloer voor je kan plaatsen. Je kunt online een offerte aanvragen. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken voor een adviesgesprek aan huis. Er kan dan deskundig advies worden gegeven over het type vloer en over de mogelijkheden voor het installeren van vloerverwarming.

Meer comfort met vloerverwarming

De reden waarom mensen kiezen voor vloerverwarming is vrijwel altijd het comfort. Het is heel aangenaam om op blote voeten over een vloer te lopen die lekker warm is. Als je een hond of kat in huis hebt dan zal ook die snel in de gaten hebben wat de warme plekjes op de vloer zijn. Vloerverwarming dringt gemakkelijk door verschillende vloertypen heen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat de warmte door de vloer wordt tegengehouden. Wel is het zo dat het ene materiaal de warmte gemakkelijker doorlaat dan de andere. Dat is dus een punt van aandacht als je een nieuwe vloer voor je woonkamer of slaapkamer uitzoekt waar ook vloerverwarming moet worden aangelegd. Vloerverwarming kan ook in de badkamer, gecombineerd met een vloertype dat bestand is tegen water.