Goede voornemens: supplementen helpen bij een gezond leven

De feestdagen zijn net voorbij en men besluit massaal gezonder te leven en fit te worden. Sportscholen zien het aantal sporters met goede voornemens in januari sterk toenemen. Men begint fanatiek, zo merken sportscholen. Mensen komen in januari soms wel vier of vijf keer per week. Dit neemt voor veel mensen al vlot af en van de goede voornemens om fitter te worden blijft vaak niet veel over. Fit worden, zo denkt men vaak, is afhankelijk van sporten. Het liefst veel cardiotrainingen, waarin men veel calorieën verbrand. Fit worden en gezond leven behelst echter meer.

Het belang van voedingsstoffen

De stap naar een sportschool is een goede stap om een gezond en fit leven te leiden. Belangrijker echter is voeding. Wanneer het doel bijvoorbeeld gewichtsverlies is, dan spreekt men wel eens over 20% is sporten, 80% is voeding. Het draait in dat geval om een calorietekort. Binnen dit calorietekort is het goed om te bedenken welke voedingsstoffen men binnen wil krijgen. Zo helpen eiwitten goed bij het herstellen van spieren, het verzadigende gevoel én zorgen eiwitten goed voor vetverlies. Niet iedere stof die het lichaam nodig heeft is echter goed of goed genoeg binnen te krijgen door het eten van gezonde maaltijden. Belangrijk is om te kijken welke stoffen men nodig heeft en deze indien nodig door het gebruik van supplementen extra binnen te krijgen.

Supplementen

Zoals hierboven beschreven zijn supplementen bedoeld om voeding aan te vullen. Supplementen bevatten doorgaans stoffen als vitaminen, mineralen, allerlei zuren et cetera. Dergelijke stoffen kunnen aangevuld moeten worden op het moment dat het lichaam daar een tekort aan heeft. Ontzettend veel mensen gebruiken supplementen, misschien zelfs zonder zich er bewust van te zijn dat ze supplementen gebruiken. Er zijn dan ook erg veel diverse vormen waarin supplementen voor komen, denk aan pillen, poeders en vloeistoffen bijvoorbeeld. Zo gebruiken veel mensen bijvoorbeeld vitaminepillen. Supplementen hebben het imago voor jonge sporters te zijn, maar veel ouderen gebruiken ze ook. Verschillende supplementen kunnen de gezondheid en mobiliteit van ouderen bevorderen.

Meest gebruikte supplementen

Vitaminen en mineralen zijn door het veelvuldig gebruik van bijvoorbeeld vitaminepillen daarom ook één van de meest gebruikte supplementen. Veel mensen gebruiken echter ook eiwitpoeders. Deze poeders die bijvoorbeeld verwerkt kunnen worden in drankjes, zijn bedoeld om het eiwitniveau omhoog te krikken. Veel sporters gebruiken eiwitpoeder om genoeg eiwitten binnen te krijgen voor het herstel van de spieren. Mensen die af willen vallen gebruiken de poeders vaak omdat eiwitten naast de goede eigenschappen voor het lichaam ook een vol gevoel geven. Vetzuren en aminozuren worden ook veel gebruikt. Vetzuren kunnen bijvoorbeeld gehaald worden uit visolie en zijn goed voor hart en hersenen. Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten. Mensen die aminozuren nemen doen dit veelal dan ook voor spieropbouw. Mensen die bewust bezig zijn met een gezonde spijsverteringssysteem en darmgezondheid nemen soms probiotica. Deze supplementen bevatten bacteriën die goed zijn voor de darmen. Tenslotte zijn er de antioxidanten. Dit zijn supplementen die ervoor zorgen dat stoffen die het lichaam liever niet binnen heeft, afgebroken worden.

Niet vervangend

Belangrijk is om te beseffen dat supplementen niet een vervanging zijn voor gezond voedsel, maar echt gebruikt dienen te worden als aanvulling.