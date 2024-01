Plasterk herhaalt dat hij niet met tussenrapportage komt

Informateur Ronald Plasterk komt niet met een tussenrapportage van het formatieproces, herhaalt hij in een brief aan de Tweede Kamer. De fracties van GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren hadden daar deze week opnieuw om gevraagd.

Plasterk wijst erop dat hij al eerder heeft aangegeven dat hij uiterlijk begin februari met een rapport komt over de eerste fase van de formatiegesprekken met PVV, VVD, NSC en BBB. Volgens hem was het vanaf het begin duidelijk dat er geen tussenrapport zou komen.

“Er was in het debat van 13 december geen misverstand over de opdracht, getuige ook het feit dat de fracties van PvdD en GL-PvdA tegen de opdracht hebben gestemd, juist met de motivering dat zij wel een tussenrapportage en een debat daarover hadden gewenst”, meldt de informateur.

De vier partijen spreken in de eerste fase van de formatie over de grondwet, inhoudelijke verschillen op thema’s als klimaat en migratie en de mogelijke vorm van een eventueel nieuw kabinet.