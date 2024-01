Verbod op koranverbranding maakt weinig kans in Tweede Kamer

Een pleidooi van de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch om koranverbrandingen te verbieden, maakt in politiek Den Haag weinig kans. “Het verbranden van religieuze boeken is lomp, dom en onzinnig”, zegt Ulysse Ellian van de VVD op het sociale medium X. “Maar we gaan geen vrijheden inperken uit angst voor de reactie van mensen die er aanstoot aan nemen.” De meeste andere partijen in de Tweede Kamer zijn een vergelijkbare mening toegedaan.

Ook Lilian Helder (BBB) vindt korans verbranden “smakeloos en provocerend”. Maar een verbod is volgens haar in strijd met de vrijheid van meningsuiting.

DENK hield afgelopen najaar een pleidooi om te verbieden dat korans worden verbrand of verscheurd. Alleen PvdA-GroenLinks, Partij voor de Dieren en BIJ1 steunden de motie die hiertoe opriep. De voorstemmers hebben nu samen slechts 31 van de 150 zetels in de Tweede Kamer.

Bovendien heeft anti-islampartij PVV de verkiezingen gewonnen in november. Partijleider Geert Wilders onderhandelt momenteel met VVD, NSC en BBB over een mogelijke coalitie.

Woensdagavond beloofde Marcouch zich hard te maken voor een verbod. Koranverbrandingen brengen volgens hem namelijk de nationale veiligheid in gevaar. Dat zei de burgemeester tijdens een raadsvergadering naar aanleiding van de uit de hand gelopen poging om een koran te verbranden van Pegida-voorman Edwin Wagensveld.