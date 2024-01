Amnesty spreekt van historisch moment, AzG wil staakt-het-vuren

Amnesty International spreekt van een “historisch moment” door de uitspraak die het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft gedaan in de zaak tegen Israël. De organisatie hoopt dat de uitspraak bijdraagt “aan betere bescherming van Palestijnse burgers, een einde aan de humanitaire ramp in de Gazastrook en het verlichten van het massale menselijke lijden”.

“Wij verwachten dat de Nederlandse regering achter deze bindende juridische uitspraak gaat staan”, aldus Amnesty. De organisatie wil dat er een staakt-het-vuren komt. Het hof ging niet zover om dat te bevelen, maar eist wel dat de burgerbevolking in Gaza beschermd en geholpen moet worden en dat Hamas de gijzelaars moet vrijlaten.

Ook Artsen zonder Grenzen (AzG) zegt dat een staakt-het-vuren noodzakelijk is voor humanitaire hulp. “We hebben betere humanitaire toegang tot de Gazastrook nodig om de hulp te kunnen bieden die zoveel mensen zo hard nodig hebben.” De organisatie wijst erop dat vier collega’s door het geweld in Gaza zijn gedood.

“AzG verzoekt Nederland, dat Den Haag als internationale juridische hoofdstad heeft benoemd en dat de bevordering van internationaal recht in haar grondwet heeft, met klem om de oproep tot een permanent en onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza te steunen.”