Frans Klein noemt wangedrag bij DWDD ‘heel verdrietig’

Voormalig NPO-baas Frans Klein erkent na het donderdag verschenen rapport van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) dat er “zaken niet goed” zijn gegaan bij De Wereld Draait Door. “Dat is heel verdrietig en spijt me oprecht”, laat Klein via zijn advocaten weten.

Klein was als voormalig omroepbaas van de VARA jarenlang verantwoordelijk voor DWDD. In het rapport komen veel verhalen aan bod over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van het programma en over presentator Matthijs van Nieuwkerk. Het vorig jaar verschenen Volkskrantartikel met soortgelijke verhalen was de aanleiding voor het onderzoek van de commissie, dat later werd verbreed naar de hele publieke omroep.

“Vandaag is na ruim een jaar onzekerheid het rapport-Van Rijn eindelijk verschenen. Het is goed dat de melders in openheid en veiligheid hun verhaal konden doen”, reageert Klein, die nu Directeur Televisie is bij Talpa. Hij zegt eerder al passages te hebben gelezen. “Ik ga nu eerst het hele rapport lezen en kom er zo nodig op terug.”

Eerder op donderdag bevestigde advocaat Geert-Jan Knoops dat hij Klein in aanloop naar het rapport vertegenwoordigt. Hij zou bezwaar hebben gemaakt tegen passages, maar daar wilde de strafpleiter voor het verschijnen van het rapport niet verder op ingaan.