Oudere werklozen behouden optie om langer uitkering te ontvangen

Zestigers behouden de optie om een extra uitkering aan te vragen die voorkomt dat ze na een lange periode van werkloosheid in de bijstand belanden. Demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil de wet die dit regelt met vier jaar verlengen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd. Het is nu aan de Tweede en Eerste Kamer om dit voorstel goed te keuren.

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) moet voorkomen dat langdurig werkloze zestigers vlak voor hun pensioen in de bijstand komen en daarom geld moeten halen uit hun huis of spaarpot. Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de wet, gaat deze met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 in. In de tussentijd kunnen mensen de uitkering wel aanvragen. De wet is van toepassing op mensen die ouder waren dan 60 jaar en 4 maanden op het moment dat ze werkloos raakten.

Zestigers vinden vaak moeilijk een nieuwe baan nadat ze werkloos raken. De bewindsvrouw zegt samen met werkgevers en vakbonden te proberen hier verandering in te brengen. “Dat is belangrijk voor henzelf én voor onze samenleving.”