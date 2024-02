Boeren de weg op vanaf McDonald’s in Winschoten

Zo’n vijftig mensen hebben zich zondagmiddag verzameld bij de McDonald’s in Winschoten voor een boerenactie, meldt een woordvoerster van de fastfoodketen. Volgens haar waren er in totaal zeven tractoren aanwezig. De actievoerders zijn zojuist de weg op gegaan, maar de woordvoerster weet niet in welke richting.

Op sociale media gaan beelden rond dat auto’s met zwaailichten en tractoren vlak bij de A7 rijden, in de buurt van de Duitse grens. Een woordvoerster van de gemeente Oldambt laat weten dat de actievoerders zowel Nederlandse als Duitse vlaggen bij zich hebben.

Een woordvoerster van Farmers Defence Force (FDF) meldt dat de actie niet is georganiseerd door de boerenclub. Wel zijn er volgens haar leden van FDF aanwezig bij de actie. Bij de McDonald’s was politie aanwezig, maar een politiewoordvoerder kan zelf nog niks zeggen over de actie.