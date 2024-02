Metropole Orkest en Radio Filharmonisch Orkest lopen Grammy’s mis

Het Metropole Orkest en het Radio Filharmonisch Orkest zijn zondagnacht niet in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de Grammy Awards. Het Metropole was genomineerd in de categorie Best Large Jazz Ensemble Album met het album Olympians. Het Radio Filharmonisch Orkest was genomineerd in de categorie Best Orchestral Performance voor de opname Bartók: Concerto For Orchestra; Four Pieces.

Het Metropole legde het af tegen het The Count Basie Orchestra, dat won met Basie Swings The Blues. De prijs waar het Radio Filharmonisch Orkest kans op maakte, ging naar het Los Angeles Philharmonic en dirigent Gustavo Dudamel voor Adès: Dante.

Het Metropole Orkest heeft al vaker kans gemaakt op de prestigieuze Amerikaanse muziekprijs. In totaal verzilverden de muzikanten vier van hun nominaties. De Grammy Awards worden zondagnacht voor de 66e keer uitgereikt.