Twee aanhoudingen nadat vrouw in Eindhoven was neergestoken

De politie heeft twee mannen aangehouden die mogelijk meer weten over de dood van een vrouw in Eindhoven in de nacht van zaterdag op zondag. De vrouw werd met steekwonden naar het ziekenhuis vervoerd, waar zij korte tijd later overleed. Zondag hadden twee mannen zich onafhankelijk van elkaar bij de politie gemeld. Een van hen zit nog vast.

Het slachtoffer is een 36-jarige vrouw van Turks-Bulgaarse afkomst die waarschijnlijk in Eindhoven verbleef. Zij werd vlak voor 03.00 uur neergestoken in de Pastoor Petersstraat. De politie stelt dat zij daar kort daarvoor met een man naartoe was gelopen, waar zij een andere man ontmoetten. Deze tweede man wordt ervan verdacht de fatale steken te hebben toegebracht.

Een van de verdachten meldde zich bij de politie in België, een ander kwam naar het politiebureau in Eindhoven. Beide mannen komen uit Eindhoven. Wat de aanleiding is van de steekpartij, is nog niet duidelijk. De politie doet daar onderzoek naar.