Nieuwe boerenhulplijn wordt dagelijks gebeld

Boeren die op de een of andere manier in de knoop komen, kunnen sinds tien maanden bellen naar de TABOERlijn, een landelijk initiatief van LTO Noord en stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB). Er belt er gemiddeld elke dag wel één, zegt ZOB-voorzitter Piet Boer. De agrariërs kampen vaak met meer kwesties tegelijk, maar druppels die de emmers doen overlopen zijn volgens Boer nu vooral gebrek aan toekomstperspectief, politieke onzekerheid en het gevoel als milieucrimineel te worden afgeschilderd.

Er zijn volgens de voorzitter boeren die allerlei uitingen over dat laatste in de media proberen te ontlopen door zo min mogelijk te kijken en te luisteren. “Het doet vaak echt zeer.”

Zijn stichting is al veel langer actief en staat jaarlijks honderden boeren bij. De extra laagdrempelige TABOERlijn is in het leven geroepen omdat “boeren niet altijd gemakkelijk over gevoelens praten”. Volgens Boer zoeken ze vaak een uitvlucht in nog harder werken, maar “dat lost de problemen natuurlijk niet op”.

Vooral bij gezinsbedrijven steken dergelijke problemen de kop op. “Daar zijn familie- en privéleven en het bedrijf erg verweven.” Er kunnen volgens Boer ook verwijten tussen de generaties in huis ontstaan, bijvoorbeeld doordat ouderen volgens jongeren onjuiste keuzes hebben gemaakt.

Vaak betekent een gesprekje met de lijn al een opluchting, maar boeren kunnen ook worden doorverwezen naar speciaal geschoolde ZOB-vrijwilligers met ervaring in het boerenbedrijf. Iedereen die de boeren aanhoort, weet gewoon hoe het er in die wereld aan toe gaat. In de gewone geestelijke gezondheidszorg zijn hulpverleners daarmee vaak niet bekend, zegt Boer, waardoor zij “de plank kunnen misslaan” bij dergelijke cliënten.