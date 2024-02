Politie sluit meer arrestaties na boerenacties niet uit

De politie sluit “absoluut niet uit” dat er meer arrestaties worden verricht voor de boerenacties van maandag. Een woordvoerder van de korpsleiding zegt dat de politie bezig is met het opsporen van actievoerders die strafbare feiten hebben gepleegd.

“Ik hoop dat eenheden de komende dagen meerdere aanhoudingen kunnen melden”, zegt de woordvoerster. Woensdag kwamen de korpsleiding, minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) en het OM bijeen in een spoedoverleg over de boerenacties. In een verklaring stelden ze dat er sneller en direct moet worden opgetreden bij de boerenprotesten.

Wat dat concreet inhoudt, is volgens de politiewoordvoerster lastig te zeggen omdat iedere situatie anders is. Bovendien is het moeilijk om actievoerders ter plaatse aan te houden, omdat ze wel op heterdaad betrapt moeten worden. Als mensen niet op heterdaad betrapt worden, moet uit opsporingsonderzoek blijken of er aanhoudingen kunnen worden verricht. Daar zet de politie nu dus vol op in.

Woordvoerders van de politie-eenheden Midden-Nederland en Oost-Nederland, waar de meeste acties plaatsvonden, kunnen nog niks zeggen over eventuele extra aanhoudingen. De politie Oost-Nederland hield dinsdag twee actievoerders aan die werden betrapt toen ze afval dumpten en brand stichtten tijdens een actie op de A50 bij Apeldoorn. Een woordvoerder van de eenheid Midden-Nederland meldt dat er nog geen arrestaties zijn verricht, maar sluit niet uit dat dit nog gebeurt.

Boeren voerden maandagavond acties uit op in totaal vijftien locaties in het hele land, met name op snelwegen in Utrecht, Gelderland en Overijssel. Bij veel acties werden hooibalen of afval in brand gestoken. De politie moest in Staphorst, Steenwijk en Apeldoorn brandweerlieden beschermen die werden belaagd door de actievoerders. Daarbij werd niemand aangehouden.

Op de A12 bij Veenendaal vond een kettingbotsing plaats in de buurt van een boerenactie. De politie onderzoekt nog of de actie, waarbij ook brand werd gesticht, een rol speelde bij het ongeluk.