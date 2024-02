Aangifte tegen Marktplaats om verkoop Scottish fold-katten

Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals doet aangifte tegen Marktplaats om advertenties waarin kittens van het ras Scottish fold worden aangeboden. Deze katten zijn drager van een gen dat zorgt voor kraakbeenafwijkingen waardoor ze op latere leeftijd ernstige gezondheidsproblemen kunnen krijgen. Door de advertenties toe te staan faciliteert Marktplaats volgens House of Animals “ernstig dierenleed”.

Sinds 2014 is verboden om te fokken met Schotse vouwoorkatten, ook als er gekruist wordt met een ander ras. De NVWA en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming houden hier toezicht op en handhaven waar nodig. House of Animals documenteerde in drie maanden tijd meer dan honderd advertenties waarin Scottish fold-kittens werden aangeboden en deed undercoveronderzoek bij diverse aanbieders. Daaruit zou blijken dat verkopers wel degelijk op de hoogte zijn van het fokverbod. “Het viel op dat de Scottish fold vaak ’toevallig’ gedekt was door de Britse korthaar van de buren. Ook werden poezen gedekt door een Scottish fold-kater die op Marktplaats als dekkater werd aangeboden”, zegt de organisatie.

Oprichter Karen Soeters van House of Animals vindt het “ronduit schokkend dat in Nederland nog steeds open en bloot op zo’n grote schaal met deze dieren gefokt en gehandeld wordt, zonder normale handhaving. Marktplaats biedt daarmee feitelijk verboden waar aan en zal daarom onze aangifte niet kunnen negeren.”

Marktplaats doet er naar eigen zeggen alles aan om misbruik van het platform te voorkomen. Zo moeten aanbieders van honden en katten betalen voor het adverteren, zodat zij indien nodig via betaalgegevens snel kunnen worden opgespoord. Ook werkt het bedrijf samen met de NVWA, dat met een gespecialiseerd team toezicht houdt op advertenties voor dieren. Zo kunnen advertenties die niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving snel worden verwijderd en kan actie worden ondernomen tegen aanbieders. “Marktplaats zal, indien het houden van Scottish fold-katten bij wet verboden wordt, uiteraard de nodige stappen ondernemen met betrekking tot de Scottish fold-katten.”

De Schotse vouwoorkat is de afgelopen tijd vaker onderwerp van gesprek door de spionagefilm Argylle die nu in de bioscoop draait, waarin de hoofdrolspeelster een exemplaar met zich mee draagt in een rugzak.