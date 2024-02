Ambtenaren demonstreren achtste keer voor staakt-het-vuren Gaza

Ambtenaren hebben donderdag voor de achtste keer opgeroepen tot een staakt-het-vuren in Gaza. Ze vinden dat de Nederlandse overheid zich niet kritisch genoeg opstelt tegenover Israël. Deze keer voegde ook een groep artsen zich bij het protest.

Oud-diplomaat Nikolaos van Dam hield een toespraak terwijl enkele tientallen betogers in een kring om hem heen stonden. “Een grotere aanfluiting van het omgaan met mensenrechtenschendingen, menselijke waarden en internationaal recht is nauwelijks denkbaar”, zei hij over de houding van het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer.

Sara Galli, woordvoerder van de artsen bij het protest, wees op medici die slachtoffer zijn van Israëlisch geweld in de Gazastrook. “Dat is niet alleen een aanval op de Palestijnen, maar op de hele medische professie.”

Volgens Galli is sprake van een “natuurlijke alliantie” tussen artsen en ambtenaren. “We zijn allebei groepen die normaal niet heel activistisch zijn, en we zijn los van elkaar tot de conclusie gekomen dat wat hier gebeurt zo’n ernstige schending is van mensenrechten, dat we ons wel moesten uitspreken.”