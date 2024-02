Huiswerk Plasterk: partijen hebben vragen over verloop formatie

Acht Tweede Kamerfracties willen van informateur Ronald Plasterk meer weten over het verloop van de formatie. D66 en CDA willen samen met GroenLinks-PvdA, SP, ChristenUnie, Denk, Partij voor de Dieren en Volt duidelijkheid over de financiële stukken die zijn opgevraagd en de staat van de gesprekken tussen de vier formerende partijen over de rechtsstaat. De niet-formerende partijen willen dat hij antwoord op deze vragen geeft in zijn verslag, dat maandag wordt verwacht.

Wat is er precies gevraagd aan ministeries over de mogelijke extra kostenposten waarvan NSC-leider Pieter Omtzigt zo is geschrokken? Hebben de partijen inderdaad alleen naar tegenvallers gevraagd? En heeft het ministerie van Financiën een “volledig actueel beeld” van de overheidsfinanciën gegeven? Het ANP meldde eerder dat dit laatste niet het geval is: de uitvraag is via het ministerie van Algemene Zaken gedaan. Er is alleen om tegenvallers van “enige waarschijnlijkheid” gevraagd die 500 miljoen of meer zouden kosten. Om meevallers is niet gevraagd. Door de uitvraag en het ontbreken van kanttekeningen van Financiën, kreeg de formatietafel (bestaande uit PVV, VVD, NSC en BBB) een vertekend beeld, zeggen bronnen.

Ook willen de acht partijen weten of er een gezamenlijke basislijn is gevonden als het gaat om de rechtsstaat. Het vinden van die basislijn stond overigens expliciet in de opdracht van Plasterk, dus de informateur zal daar sowieso wel op ingaan in zijn verslag. De niet-formerende partijen willen weten of er ook over internationale verdragen afspraken zijn gemaakt en of “uitingen van politici van formerende partijen geleid (hebben) tot nadere gesprekken over interpretatie van of aanpassing van de basislijn”.

Het gaat om een kleine twintigtal vragen aan de informateur. Hij zou deze moeten beantwoorden in zijn verslag, vinden zij. Ze willen ook weten wanneer NSC-leider Omtzigt de informateur heeft laten weten dat zijn partij stopt met de onderhandelingen. De partijen achter de vragen hebben overigens samen geen meerderheid.