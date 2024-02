Nog geen zicht op uitlevering zoon Ridouan Taghi door Dubai

Er is nog geen zicht op uitlevering van de zoon van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi. De 23-jarige Faissal T. werd een half jaar geleden opgepakt in de Verenigde Arabische Emiraten. Het Openbaar Ministerie heeft om zijn uitlevering gevraagd, maar sindsdien is het stil.

Een woordvoerder van het OM laat desgevraagd weten dat de autoriteiten in Dubai momenteel aan zet zijn. Ze kan niets aangeven over een termijn, maar benadrukt dat het OM nog altijd “het volste vertrouwen” heeft in het verdere verloop van de uitleveringsprocedure.

T. wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven. Afgelopen augustus werd hij op verzoek van Nederland opgepakt in Dubai, net als zijn vader eind 2019. Taghi (46) werd snel na zijn arrestatie op het vliegtuig naar Nederland gezet.

Taghi is hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo dat draait om meerdere moorden en pogingen daartoe. Er is een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist. De uitspraak in de omvangrijke zaak staat gepland voor eind deze maand.