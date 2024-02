Van der Plas verlaat debat na ‘nare’ opmerkingen De Groot

BBB-leider Caroline van der Plas is donderdagavond weggelopen bij een commissiedebat nadat Tjeerd de Groot (D66) “op een hele nare manier” iets tegen haar had gezegd. “Ik verlaat de vergadering, want de heer De Groot zit me allerlei dingen toe te bijten, en ik vind het geen veilige werkomgeving”, zei Van der Plas kort voordat ze opstond. “Ik zal hier ook melding van maken bij de integriteitscommissie.”

Wat De Groot precies zei, is niet bekend. “Ik vroeg haar: waarom maakt u filmpjes net als Denk dat doet”, zei hij zelf. De Kamerfractie van Denk knipte enkele jaren geleden filmpjes uit debatten en zette die op social media – wat andere Kamerleden als intimiderend ervoeren.

PVV-Kamerlid Dion Graus, die het debat leidde, hoorde ook niet wat er tussen de twee gebeurde terwijl Rosanne Hertzberger (NSC) aan het woord was. “Kan ik wat doen”, vroeg Graus nog. “Onder geen beding”, zei Van der Plas.

“Mevrouw van de Plas maakt eenzijdige filmpjes waarin zij op de persoon speelt”, schreef De Groot even later op X. “Ik vroeg haar waarom ze die filmpjes maakt en ze verlaat de vergadering, omdat ze dit onveilig vindt.”

Eerder in het debat had de Groot het “respectloos” genoemd dat Van der Plas klimaatactivisten omschreef als “tere donkergroene zieltjes”. Van der Plas vond het op haar beurt “vilein” toen hij haar complimenteerde voor het feit dat ze de rechtsstaat respecteert.

Van der Plas en De Groot botsten al vaker in de Tweede Kamer. Vorige week kwam in een debat aan de orde dat het D66-Kamerlid binnenkort de Kamer verlaat omdat de collega die hij vervangt weer terugkeert. Van der Plas: “Ik ga de heer De Groot als Kamerlid zeker niet missen.”