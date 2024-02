Plasterk praat ruim een uur telefonisch met Omtzigt

Informateur Ronald Plasterk heeft donderdag ruim een uur gesproken met Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract (NSC). De relatie tussen de twee leek eerder deze week behoorlijk verstoord. Plasterk wilde vrijdag niet ingaan op de inhoud van het gesprek.

“Ik was blij gisteren uitgebreid met hem te kunnen spreken”, zei de informateur vrijdag aan het eind van de middag. “Daar laat ik het bij.” Plasterk had het initiatief genomen door de NSC-voorman een appje te sturen “met de vraag om contact”, waarna Omtzigt hem belde.

Omtzigt klaagde deze week dat hij te laat en pas na aandringen brieven over de overheidsfinanciën van Plasterk had gekregen. De NSC stopte dinsdag met de formatiegesprekken met PVV, VVD en BBB. Plasterk hoorde dit per app. Hij sprak vervolgens van een gebrek aan respect voor het “instituut informateur” bij de NSC-leider.

Plasterk overhandigt het ongeveer acht pagina’s tellend eindverslag maandag aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB kunnen het verslag maandag nog controleren op feitelijke onjuistheden. De partijen krijgen het verslag niet eerder toegemaild om zo een lek te voorkomen.