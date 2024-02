Woonbond lanceert meldpunt voor te hoge huurprijzen

De Woonbond roept huurders in de vrije sector op te laten weten wat voor impact te hoge huurprijzen op hen hebben. De bond heeft speciaal hiervoor vrijdag het Meldpunt Woekerhuur gelanceerd. Op deze manier wil de bond praktijkverhalen verzamelen van huurders “die zich scheel betalen” voor hun woning.

De Tweede Kamer behandelt binnenkort een wetsvoorstel van demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) dat huurders in de vrije sector moet beschermen tegen te hoge huren. De Woonbond gaat de via het meldpunt verzamelde verhalen bundelen “zodat Kamerleden die de wet straks zullen behandelen, scherp hebben wat excessieve huurprijzen betekenen voor huurders”.

“De afgelopen tijd was er veel aandacht voor beleggers die hun hoge rendementen willen behouden. Terwijl investeerders in nieuwbouw van woningen zoals pensioenfondsen best snappen dat regulering nodig is”, zegt Woonbond-woordvoerder Mathijs ten Broeke. “Het is hoog tijd dat de huurder weer in het vizier van alle Kamerleden komt bij behandeling van deze wet.”