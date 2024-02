Carnaval zondag ook officieel begonnen

Zondag barst in het zuiden officieel carnaval los. Alle steden, dorpen en gehuchten in Brabant hebben tijdens carnaval een andere naam, zoals Oeteldonk (Den Bosch), Lampegat (Eindhoven), Kruikenstad (Tilburg) en Kielegat (Breda). Bij de provincie zijn zo’n 275 ‘carnevalsnaomen’ bekend, maar vermoedelijk zijn het er meer. In Limburg worden steden en dorpen niet herdoopt, maar de plaatsnamen op zijn Limburgs uitgesproken.

De regen kan her en der nog roet in het eten gooien. Zo is in Moergestel het Karnaval Festival als gevolg van de overvloedige regenval de afgelopen dagen afgelast. De organisatie van het naar eigen zeggen “grootste hardstyle karnavalsfeest van Europa” kan door al het water de veiligheid op het Noord-Brabantse terrein niet garanderen.

De meeste optochten vinden zondag en maandag plaats. In beide provincies geldt overigens een beperking voor veel feestvierders. Sinds dit jaar mogen niet meer dan twintig mensen op de carnavalswagens meerijden tijdens de optochten. De grootste verzekering van dit soort praalwagens weigert anders de schade te vergoeden, mocht er iets misgaan. Het is aan de organisatie van de optochten om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, en om na te gaan of de chauffeur van de trekker of auto voor de praalwagen nuchter is.