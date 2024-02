Relatie in gevangenis leidt tot ontslag voor beveiliger

Een medewerker van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is op staande voet ontslagen om een relatie met een gedetineerde in de gevangenis in Vught. Volgens de DJI speelde de relatie sinds juli 2023 toen de medewerker werkte als beveiliger in de gevangenis.

De DJI noemt ongeoorloofd contact met een gedetineerde “uitermate kwalijk” en “ongehoord”. “Wij staan voor een veilig leef- en werkklimaat in onze inrichtingen en wij treden bij een dergelijke melding direct op”, meldt DJI maandag. De ontslagen medewerker was nu werkzaam bij de Dienst Vervoer en Ondersteuning, die het vervoer van arrestanten en gedetineerden verzorgt.

RTL Nieuws meldde afgelopen zaterdag dat DJI in de afgelopen vier jaar 158 medewerkers om wangedrag heeft ontslagen, waarbij het ook ging om smokkel en corruptie.