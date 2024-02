Tientallen trekkers verzamelen zich bij Beverwijkse Bazaar

Vele tientallen boerentrekkers hebben zich verzameld op een parkeerterrein bij de Beverwijkse Bazaar, een overdekte markt nabij het centrum van de stad. Sommigen hebben omgekeerde Nederlandse vlaggen op de voertuigen. De boeren houden maandag een nieuwe protestactie tegen onder meer Europese regels over het uitrijden van mest.

De boeren vertrekken later maandagochtend in een stoet naar het provinciehuis in Haarlem om een petitie tegen de nieuwe regels aan te bieden. De route voert via de Noorderweg (N246), Wijkermeerweg (N197) en de Parallelweg (N197) in de richting van de Velsertraverse en de oprit van de A22.

Het moet een publieksvriendelijke actie worden, vertelt boer Arnold Res uit Castricum, een van de boeren die meedoet aan het protest. “We gaan niet de snelweg blokkeren. We blijven op de rechterrijbaan en rijden onder politiebegeleiding. De vluchtstrook blijft vrij. We rijden in één lange sliert naar Haarlem. Er wordt niks in de brand gestoken. We maken er echt een publieksvriendelijke actie van, maar we willen wel even ons punt maken.”

Res verwacht zo’n 250 trekkers. De meeste boeren die meedoen aan de actie komen uit Noord-Holland, aldus Res. “De overheid komt met dingen waar we het niet mee eens zijn. We moeten nu al drie meter van de sloot afblijven, we mogen minder mest op ons land uitrijden, we moeten mest afvoeren. Dat kost veel geld.”

Op de nabijgelegen Noorderweg langs de A9 staat ook een tiental trekkers, aldus een fotograaf van het ANP.