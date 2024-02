Chemours zegt binnen uitstootnorm te blijven nu boete dreigt

Nu een boete dreigt, weet de chemische fabriek Chemours uit Dordrecht naar eigen zeggen de uitstoot van een bepaalde stof wel binnen de regels te houden. Sinds 1 januari is een dwangsom van 125.000 euro per overtreding van kracht als in het afvalwater trifluorazijnzuur (TFA) wordt aangetroffen, een stof waarvoor Chemours geen vergunning heeft en die onder de verzamelnaam PFAS valt.

Volgens een woordvoerder van het bedrijf is tot nu toe in de dagelijkse eigen metingen geen TFA boven de zogeheten detectiegrens aangetroffen. Dat wijst er volgens hem op dat de zuiveringsinstallaties, die recentelijk als proef zijn geïnstalleerd, “goed werken”.

Milieudienst DCMR voert ook regelmatig controles uit bij Chemours. DCMR liet eind januari weten dat bij de eerste controle die dit jaar was uitgevoerd de hoeveelheid TFA onder de hiervoor vastgestelde grens van 50 microgram per liter lag. Meer uitslagen zijn nog niet bekend.

In het kort geding dat Chemours eind vorig jaar had aangespannen met als doel om de dwangsom op te schorten, zei de advocaat dat TFA-lozingen alleen voorkomen konden worden door de fabriek te sluiten. Volgens het bedrijf is die stof “een ongewenst bijproduct”, dat tijdens het productieproces via chemische reactie ontstaat. Chemours wilde meer tijd krijgen om een goede filtermethode te vinden, maar de rechter wees dat af.

Omdat nu een boete dreigt, besloot Chemours een deel van de fabriek stil te leggen. Daarnaast werden proefopstellingen geïnstalleerd om TFA uit het afvalwater te filteren. “Het feit dat Chemours daarin geen TFA boven de detectiegrens meet, betekent dat de proefopstellingen (tot op heden) goed werken”, aldus de woordvoerder. “Maar ten tijde van het kort geding was dat nog geen zekerheid.”

De provincie Zuid-Holland legde Chemours vorig jaar een zogeheten last onder dwangsom op, nadat DCMR de onvergunde stof had aangetroffen in het afvalwater. Chemours heeft inmiddels een vergunning aangevraagd om jaarlijks maximaal 127 kilo TFA te lozen. Die aanvraag is nog in behandeling.