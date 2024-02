Op Limburg na geldt donderdagavond in het hele land code oranje vanwege storm Louis, meldt het KNMI. Vanaf 19.00 uur trekt storm Louis over Zeeland en daarna gaat de storm richting het noordoosten. Storm Louis verlaat het land rond 01.00 uur of 02.00 uur vanuit Groningen.

Het KNMI waarschuwt voor (onweers)buien en zware windstoten van zo’n 100 kilometer per uur. Voor de kust, het IJsselmeer en de Wadden zijn windstoten van zo’n 120 kilometer per uur voorspeld.