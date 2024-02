Deel Kamer kijkt na harde woorden in enquêterapport naar zichzelf

Een deel van de partijen in de Tweede Kamer wijst ook op de eigen rol na de harde woorden van de enquêtecommissie naar het fraudebeleid. De Kamer voerde zijn taken niet goed uit en heeft niet voorkomen dat mensen werden vermorzeld door het fraudebeleid van de overheid.

“De manier waarop regering, parlement, en de rechterlijke macht gefunctioneerd hebben, heeft mensen grote schade toegebracht”, zegt de NSC-fractie van Pieter Omtzigt, die zelf een belangrijke rol speelde in het blootleggen van het toeslagenschandaal. De partij leest in het rapport een “dringende oproep aan de staat om anders te functioneren”, wil af van coalitiedwang en gaat in gesprek met de slachtoffers van het overheidsfalen.

VVD-Kamerlid Roelien Kamminga noemt het “noodzakelijk dat de Kamer aan de slag gaat met de aanbevelingen om recht te doen aan de gedupeerden. Dit kan en mag nooit meer gebeuren”.

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans zegt in een reactie dat “de overheid door de ondergrens van de rechtstaat is gezakt”. Dat juist de mensen die afhankelijk zijn van sociale regelingen het hardst zijn getroffen, noemt hij pijnlijk. “Dit rapport biedt ook een waarschuwing voor de toekomst. Een nieuw grondrechtenschandaal kan morgen weer gebeuren.” De Kamer moet daarom werken aan een sterkere rechtstaat.

De wantrouwende overheid heeft mensen vermorzeld, concludeert SP-leider Jimmy Dijk. “Zogenaamd stond ‘zelfredzaamheid’ voorop, maar het was vooral ‘zoek het zelf maar uit’-politiek.” De problemen zijn nog steeds niet opgelost, benadrukt hij. De SP, die het initiatief voor de enquête nam en de voorzitter leverde, vindt dat alle aanbevelingen moeten worden overgenomen.

Het enquêterapport “houdt ons een spiegel voor”, zegt D66-Kamerlid Joost Sneller. De wantrouwende houding van de politiek moet fundamenteel veranderen en Kamerleden spelen daarbij een belangrijke rol, vindt hij. Het zou “onvergeeflijk zijn als we hier geen lering uit trekken”.

CDA-Kamerlid Inge van Dijk leest in het rapport “een verdrietige herbevestiging van het leed” dat de overheid heeft veroorzaakt. De conclusie dat Kamerleden in hun taak hebben gefaald “is confronterend”. “Het parlement heeft de plicht toe te zien op de kwaliteit van wetgeving.” Ze hoopt op een keerpunt.

“Als macht geen oog meer heeft voor mens en recht dan wordt het vermorzelend”, stelt ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. De menselijkheid verdween door “genadeloze wetgeving” en bezuinigingen, zegt ze. Besparingen op uitvoeringsorganisaties zijn wat haar betreft dan ook uitgesloten.

SGP-Kamerlid André Flach reageert: “Stop met het systeemdenken. Meer menselijke maat bij de staat.”