Rutte feliciteert Zweden met ‘belangrijk’ NAVO-lidmaatschap

Demissionair premier Mark Rutte benadrukt in een reactie het enorme belang van het NAVO-lidmaatschap van Zweden. “Ik heb zojuist de Zweedse premier Ulf Kristersson hiermee gefeliciteerd. Het toetreden van Zweden is van groot belang in deze tijd van oorlog op het Europees continent. Het NAVO-bondgenootschap zal sterker zijn met Zweden aan boord en de beste manier om de veiligheid van Zweden te versterken”, laat Rutte op X weten.

Eerder maandag stemde Hongarije als laatste lid van het militaire bondgenootschap in met de toetreding van Zweden. Het Scandinavische land wordt de 32e NAVO-bondgenoot.

Rutte is in de race om hoogste baas van de NAVO te worden.