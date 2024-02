Laatste fractieleiders praten met informateur over kabinetsvormen

Informateur Kim Putters ontvangt dinsdag acht fractievoorzitters van de kleinere partijen in de Tweede Kamer om verder te praten over andere vormen van een kabinet, nu een meerderheidskabinet van PVV, VVD, NSC en BBB er niet in zit. Voor elk gesprek trekt hij een uur uit, net als maandag voor de zes leiders van de grootste fracties.

Het is niet duidelijk wat de nieuwe gespreksronde tot nu toe heeft opgeleverd. Putters zelf sprak van “constructieve gesprekken” zonder op de inhoud te willen ingaan. Voor zover de betrokkenen zelf in zijn gegaan op wat er is besproken, duidde dat niet op nieuwe standpunten.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz zei na haar gesprek dat de formatie “een moeilijke puzzel blijft”. Ze gaf aan dat ze nog steeds achter een extraparlementair kabinet staat, en dus vasthoudt aan “de lijn” die ze eerder deze maand tijdens een debat over de formatie had aangegeven. Daarmee had ze haar aanvankelijke idee voor gedoogsteun laten varen.

Hoe ze zo’n extraparlementair kabinet precies voor zich ziet, wilde ze niet kwijt. “Ik heb de bouwstenen die ik belangrijk vind neergelegd bij de heer Putters om daar straks een advies op te formuleren.” Ze wil niet vooruitlopen op de suggestie dat er geen enthousiasme is voor een minderheids- of een extraparlementair kabinet. Dat moet blijken als Putters met zijn verslag komt, zei Yeşilgöz.

D66-leider Rob Jetten herhaalde in een verklaring achteraf dat D66 “nooit zal meewerken aan een kabinet, in welke vorm dan ook, dat groepen mensen uitsluit”. Hij wijst erop dat elk kabinet voor de hoofdlijnen steun nodig zal hebben van een Kamermeerderheid. Hij vindt het in dit kader “relevant dat Yeşilgöz en Omtzigt consequent slechts varianten hebben geopperd waarin de PVV onderdeel is van deze meerderheid”.

Putters sprak vorige week allerlei deskundigen in zijn zoektocht naar een andere vorm van het landsbestuur. Volgens hem is het belangrijk om zijn bevindingen voor te leggen aan alle fractievoorzitters, omdat “welke kabinetsvorm dan ook dat het hele parlement aangaat, omdat het gaat om de relatie van het parlement met de regering”.

Alleen DENK-leider Stephan van Baarle weigert om met de informateur te praten. Hij is het er niet mee eens dat de PVV bij de formatie is betrokken.