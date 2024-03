Drie derdelanders mogen van rechter niet blijven werken

Drie derdelanders mogen van de rechter de komende weken niet blijven werken. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld in drie spoedprocedures. Na maandag stopt de opvang voor gevluchte mensen uit Oekraïne met een andere nationaliteit, maar ze hebben nog tot 2 april om uit Nederland te vertrekken.

De zaken gingen om een vrouw uit Kameroen, een man uit Marokko en een man uit Nigeria die in Oekraïne een tijdelijk verblijfsrecht hadden en na het uitbreken van de oorlog naar Nederland vluchtten. Hier mochten zij de afgelopen tijd wonen, werken en studeren. In januari besloot de rechter dat de tijdelijke bescherming na maandag stopt. Wel kunnen ze asiel aanvragen in Nederland.

Met het aflopen van de tijdelijke bescherming voor derdelanders loopt ook het recht om te mogen werken af, vindt de rechter.