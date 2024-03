Een van de zedenzaken in Leiden gaat om verkrachting

Een van de zedenzaken in het centrum van Leiden die de politie onderzoekt, is een verkrachting, meldt de politie maandagmiddag. Een jonge Leidse vrouw is in de nacht van woensdag op donderdag belaagd door een man. Zij was toen lopend onderweg van de Breestraat naar het Noordeinde.

“Hoewel in de regel niet over iedere afzonderlijke zedenzaak gepubliceerd wordt, hecht de politie in Leiden er waarde aan om naar buiten te brengen dat er inmiddels een aangifte is opgenomen van een verkrachting”, meldt de politie. De verkrachting van de vrouw vond plaats tussen 02.45 uur en 03.30 uur. De man maakte zich daarna direct uit de voeten, aldus de politie. Hij is nog niet gevonden.

De afgelopen tijd werden in Leiden meerdere vrouwen, waaronder studentes, lastiggevallen of aangerand door een man. Het gaat vermoedelijk niet in alle gevallen om dezelfde man. Het is daarom volgens de politie moeilijk een signalement te geven.

De politie zegt te begrijpen dat er zorgen zijn onder vrouwen in Leiden. “Daarom is het belangrijk om goed op elkaar te letten en extra alert te zijn op verdacht gedrag.” De vraag aan vrouwen die iets soortgelijks hebben meegemaakt, is om zich te melden bij de politie. Agenten besteden onder meer tijdens het surveilleren extra aandacht aan de zaken.

Waarnemend burgemeester Peter van der Velden reageert dat geweld “volstrekt onaanvaardbaar is”. “Leiden is een stad waar je veilig over straat hoort te kunnen gaan.” Hij benadrukt dat mensen zich moeten gedragen. “Je hebt elkaars grenzen te accepteren en als je aangeeft dat iemand jouw grens over gaat dan heeft diegene daarnaar te luisteren. Dat geldt voor alle omstandigheden. Maak melding als je ongewenst gedrag mee hebt gemaakt.”

De gemeente informeerde eerder al organisaties waar studenten aan zijn verbonden over de incidenten. De Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV), waarbij 24 studentenverenigingen zijn aangesloten, zei blij te zijn dat de politie de meldingen “serieus oppakt”.