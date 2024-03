Meer wintersporters met pech en letsel melden zich bij ANWB

De alarmcentrale van de ANWB heeft in december, januari en februari ruim 11.000 hulpvragen gekregen van Nederlandse wintersporters, zo’n 10 procent meer dan in het vorige wintersportseizoen. De meeste Nederlanders meldden zich met autopech. Zo’n 1100 wintersporters belden de alarmcentrale met letsel, waar dat er vorig jaar in dezelfde periode ongeveer 1000 waren.

Letsel aan de arm kwam het vaakst voor, gevolgd door diverse kneuzingen en verwondingen en knie- en beenletsel. Van de Nederlanders die tijdens het wintersporten gewond raakten, zijn er 170 via de ANWB-alarmcentrale gerepatrieerd in een ambulance of ligtaxi. Vorig jaar waren dat er 155, laat een woordvoerster van de ANWB weten.

Hoe het kan dat het aantal Nederlanders met wintersportletsel is toegenomen, is niet bekend. Volgens de ANWB waren de sneeuwcondities in veel favoriete wintersportgebieden weliswaar niet optimaal, maar is het onduidelijk of dat heeft meegespeeld. De meeste van de 10.000 meldingen van autopech onderweg kwamen uit Duitsland. Een deel van de kapotte auto’s kon ter plaatse niet worden gerepareerd en moest naar Nederland worden getransporteerd.

Vorige maand maakte ook alarmcentrale Eurocross bekend meer meldingen van skiongelukken te hebben gekregen dan vorig jaar. Ook bij die hulporganisatie, die jaarlijks gemiddeld 1600 meldingen krijgt over ongevallen op de piste, lag het aantal meldingen daarvan op dat moment 10 procent hoger dan vorig seizoen.