Fries Statenlid Margreet Jonker uit ChristenUnie gezet

Het Friese Statenlid Margreet Jonker is uit de ChristenUnie gezet. De partij zegt dat ze de regels heeft overtreden, omdat ze haar zetel in de Provinciale Staten nog niet aan de partij heeft teruggegeven. Jonker werd eerder uit de fractie gezet na een klacht tegen haar man die bij het partijbestuur werd ingediend.

Wat die klacht precies inhoudt en waarom Jonker daarbij betrokken is, willen de partij en Jonker niet zeggen. Jonker wil niet ingaan op haar royement en zegt aan het einde van de week of begin volgende week uitsluitsel te geven over het behoud van haar zetel in de Staten.

Donderdagavond is in Leeuwarden een besloten partijbijeenkomst van de Friese afdeling van CU. Daar nemen meerdere partijgenoten het voor Jonker op. Onder aanvoering van oud-Statenlid Wiebo de Vries willen ze Jonker terug in de partij en in de Staten hebben. Zij vinden het onterecht dat iemand met zoveel ervaring uit de fractie is gezet.

Door de situatie rond Jonker hebben tijdens deze Statenperiode al vijf mensen de twee CU-zetels in de Provinciale Staten bezet. Het begon met Matthijs de Vries en Jonker, De Vries is nu gedeputeerde. Daarna kwam Jantsje van der Veen erbij, maar ze stopte al snel door gezondheidsproblemen. Momenteel is de ene zetel van Petra Ellens en de andere nog van Jonker. De ChristenUnie wil dat Jonker haar zetel opgeeft, zodat Douwe van Oosten weer de Staten in kan. Hij verving Jonker al tijdens haar schorsing en de periode dat ze zich ziek had gemeld.