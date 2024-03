Minister voert korting op budget As-Siddieqscholen verder op

De islamitische As-Siddieqscholen in Amsterdam krijgen de komende maanden nog minder geld van de rijksoverheid. Demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul heeft besloten nog verder te korten op het budget, omdat het schoolbestuur onvoldoende verbetering laat zien in het financieel beleid, schrijft ze in een Kamerbrief. De scholen ontvangen de komende maanden nog maar 20 procent van het normale budget. In de eerste twee maanden van dit jaar was dat 40 procent.

Het bestuur van de stichting Islamitische School Amsterdam (ISA) zoals de officiële naam luidt, heeft drie basisscholen in Amsterdam. De stichting ligt al geruime tijd in de clinch met het ministerie van Onderwijs vanwege onrechtmatige uitgaven en onrechtmatig handelen door bestuursleden. In november 2022 gaf het departement de stichting een aanwijzing en werden eisen en voorwaarden gesteld aan het bestuur.

Als de situatie niet snel verbetert, zal Paul in juni de bekostiging helemaal stopzetten, waarschuwt ze.