Proef met kleiner stembiljet in vijf gemeenten

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni wordt in vijf gemeenten voor het eerst gestemd met een kleiner en handzamer stembiljet. Daarvoor heeft demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) Alphen aan den Rijn, Boekel, Borne, Midden-Delfland en Tynaarlo aangewezen. Het gaat om een proef.

Er is al getest met het nieuwe model. De stemmen die op donderdag 6 juni met het nieuwe biljet worden uitgebracht, tellen gewoon mee voor de uitslag van de verkiezing van het Europees Parlement. De Jonge wil de verkiezingen “nog toegankelijker” maken. “Als het experiment goed verloopt, willen we zo snel mogelijk de wet aanpassen, zodat met de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 iedereen kan stemmen met het nieuwe stembiljet.”

Het huidige biljet is erg groot en zowel voor kiezers, als voor de stembureauleden, lastig te lezen en te hanteren. Ook vragen gemeenten al langer om een nieuw biljet dat sneller te tellen is. Voor kiezers met een visuele beperking is het formulier ook toegankelijker, omdat het beter te gebruiken is in combinatie met een hulpmiddel zoals audio-ondersteuning.

Het biljet heeft een A3-formaat, met op de bovenste helft de logo’s en namen van de partijen. Op de onderste helft staan kandidaatnummers. Er staan geen namen meer van kandidaten op. Die namen liggen in een overzicht in het stemhokje, en die lijst krijgt iedereen ook thuis gestuurd.