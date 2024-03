Voor derde dag op rij te veel mensen bij aanmeldcentrum Ter Apel

Voor de derde dag op rij hebben meer dan 2000 mensen de nacht bij het aanmeldcentrum in Ter Apel doorgebracht. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat afgelopen nacht 42 mensen boven het afgesproken aantal op het terrein herbergde. De nacht ervoor waren er 21 mensen meer dan afgesproken, van vrijdag op zaterdag ging het om twee mensen te veel.

In de nachtopvang bij 2e Exloërmond hebben 198 mensen geslapen. “Daar kunnen er dus maximaal nog twee bij”, zegt een woordvoerster over de opvanglocatie voor tweehonderd mensen, op een kwartier rijden van het aanmeldcentrum. “Het begint allemaal heel spannend en krap te worden.”

Donderdag waarschuwde demissionair staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel in een debat al dat de tijd dringt om extra opvangplekken voor asielzoekers erbij te krijgen en zo te voorkomen dat Ter Apel te vol raakt. De instroom van asielzoekers blijft hoog in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, terwijl twee grote opvanglocaties nog deze maand sluiten. Het gaat om Biddinghuizen en Breda, die respectievelijk 1400 en 500 opvangplekken bieden. Ook de nachtopvang in 2e Exloërmond sluit eind maart.

De overschrijding van het maximumaantal betekent dat het COA een boete van 15.000 euro per keer aan de gemeente Westerwolde moet betalen. Dat heeft die gemeente via de rechter afgedwongen, volgens een woordvoerder genoodzaakt door “overlast op het terrein, waar ook medewerkers en inwoners” van het dorp Ter Apel last van hebben. Volgens de zegsman is 10 procent van de mensen “overlastgever”, en dus geldt “hoe meer mensen, hoe meer overlast”. Overdag zou het COA het maximum van 2000 aanwezigen volgens Westerwolde zeker overschrijden.

Het COA zegt dat het alleen in de ochtend de aanwezigen goed kan tellen, gebaseerd op het aantal beslapen bedden. Daarna is het een komen en gaan van mensen, aldus een woordvoerster. Zo gaat een deel naar een opvang elders in het land, anderen zitten bij de vreemdelingenpolitie voor hun asielprocedure of in de wachtkamer van de IND. Daarmee tellen ze niet meer mee voor de bestuursrechtelijke afspraak van 2000 aanwezigen.