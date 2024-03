Overloop voor asielzoekers Leeuwarden gaat week later open

De overlooplocatie voor asielzoekers in het WTC Expo in Leeuwarden gaat een week later open. In de zaal was een botenbeurs aan de gang. Die moet nog afgebouwd worden. Pas daarna kan de ruimte worden ingericht voor de nieuwe bewoners. Die kunnen er daardoor niet vanaf 18 maart, maar vanaf 25 maart terecht.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevestigt een bericht hierover van Omrop Fryslân. De locatie moet plek bieden aan maximaal 250 asielzoekers. Toen de gemeente de tijdelijke opvang eind februari aankondigde, zou die van 18 maart dit jaar tot 5 januari volgend jaar beschikbaar zijn. Maar volgens het COA was al een tijdje bekend dat de opvang op zijn vroegst op 25 maart open zou kunnen gaan. Volgens een woordvoerster was er mogelijk sprake van een misverstand.

De overlooplocatie is bestemd voor nieuwe asielzoekers die nog niet kunnen worden opgevangen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze kunnen maximaal tien dagen in het WTC Leeuwarden blijven. Daarna gaan ze naar Ter Apel om geregistreerd te worden. De tijdelijke opvang moet voorkomen dat asielzoekers buiten slapen wanneer er in Ter Apel geen plek voor ze is.

Het WTC in Leeuwarden werd afgelopen oktober ook omgevormd tot wachtkamer voor Ter Apel. Daarna ging de tijdelijke opvang in januari dicht om ruimte te maken voor een evenement, maar nu is er weer plek.