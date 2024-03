Nederland mag asielzoekers blijven overdragen aan België

Nederland mag asielzoekers naar België blijven uitzetten, zo heeft de Raad van State geoordeeld. De staatssecretaris van Justitie heeft terecht geweigerd een asielaanvraag van een Angolese man in behandeling te nemen. Volgens de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het niet aannemelijk dat vreemdelingen die aan België worden overgedragen in strijd met de mensenrechten worden behandeld.

De Angolese asielzoeker is daar juist wel bang voor en wilde via de Raad van State voorkomen dat hij naar België moet. De hoogste rechter in Nederland gaat hier niet in mee.

De staatssecretaris mag ervan uitgaan dat alle EU-lidstaten op een effectieve en gelijkwaardige manier bescherming bieden aan de grondrechten in het EU-Handvest, het Vluchtelingenverdrag en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, zegt de Raad van State.

Ook in België zit de reguliere asielopvang vol. Daarom geven de Belgische autoriteiten voorrang aan vrouwen, kinderen en kwetsbare mensen. Niet-kwetsbare alleenstaande mannen komen op een wachtlijst te staan. Omdat deze wachtlijst tijdelijk is ‘bevroren’, krijgen alleenstaande mannen mondjesmaat een plek in de reguliere opvang. Zij kunnen gebruikmaken van de nood- en daklozenopvang en medische en juridische voorzieningen.