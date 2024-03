Brabantse mazelenpatiënten flink ziek, maar niet in gevaar

Sommige mensen in Noord-Brabant die mazelen hebben opgelopen, zijn daar flink ziek van geworden. Maar niemand verkeert in levensgevaar, en een flink aantal is inmiddels hersteld. Dat zegt Ronald ter Schegget, arts infectieziektenbestrijding bij de GGD Brabant-Zuidoost.

Bij veertien kinderen en een volwassene uit Eindhoven en omstreken is de ziekte vastgesteld. Ze waren allemaal niet gevaccineerd. De eerste besmetting kwam half februari aan het licht. “We hebben niet kunnen vaststellen hoe die persoon het heeft opgelopen, maar het moet natuurlijk ergens zijn gebeurd. Die patiënt ervoor hebben we niet in beeld”, zegt Ter Schegget. De meeste gevallen zijn in de laatste tien dagen vastgesteld. Sommige patiëntjes zijn broers of zussen van elkaar.

Ter Schegget kan niet uitsluiten dat het aantal besmettingen nog stijgt. “Het duurt gemiddeld een dag of tien voordat iemand verschijnselen krijgt, maar je kunt anderen al besmetten voordat je zelf duidelijke klachten hebt. Misschien zit je vandaag kiplekker op school, maar als je morgen ziek wordt, was je vandaag al besmettelijk.”

Bovendien verspreiden de mazelen zich heel snel. Ter Schegget: “Als een besmettelijke patiënt in de wachtkamer van een huisarts heeft gezeten, is dat aanleiding om alle mensen die in de twee uur erna in de wachtkamer zijn geweest te betrekken in het contactonderzoek. Als je niet gevaccineerd bent, is een vluchtig contact voldoende.”

De besmettelijkheid is te zien in het zogenoemde reproductiegetal. Dat geeft weer hoe snel een virus zich verspreidt. “Bij het coronavirus hadden we het over een getal van 1,5. Het reproductiegetal van mazelen bij niet-gevaccineerde mensen is 15.”

Drie scholen in de regio hebben meer dan één kind met mazelen. De besturen en de ouders zijn daarover geïnformeerd, maar de GGD wil niet zeggen welke scholen dat zijn en in welke plaatsen, de dienst vindt dat niet relevant. De GGD wil ook niet zeggen of er een band is tussen de besmette volwassene en kinderen.

Waarom de volwassene en de kinderen niet gevaccineerd waren, zegt de GGD niet te weten. “Voor ons is dat een punt van aandacht. De vaccinatiegraad in Brabant-Zuidoost is beter dan het landelijke gemiddelde, maar daalt net als in de rest van het land. Daardoor is de kans op een uitbraak groter. Bij de vorige mazelenepidemie tien jaar geleden hadden we in onze hele regio vier patiënten.”