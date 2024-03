Tijdens de opening van het Nationaal Holocaustmuseum zondag zijn “geen strafbare uitingen geconstateerd”, schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad. “De afgelopen dagen is gesteld dat er bijvoorbeeld ‘Juden raus’ en kankerjoden is geroepen”, schrijft Halsema. “Dat is op de dag zelf, en ook achteraf nog niet geconstateerd.”