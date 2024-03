77 Oekraïners in opvang Jaarbeurs, toch blijven deuren dicht

In de opvang voor Oekraïners in de Jaarbeurs in Utrecht hebben in de nacht van donderdag op vrijdag 77 mensen geslapen. Eind februari sloot de zogeheten hub de deuren omdat het te vol was. Een van de voorwaarden om weer open te gaan was dat het aantal vluchtelingen dat daar verbleef onder de tachtig zou liggen. Dat is nu dus zo, maar de deuren blijven dicht omdat er nog niet genoeg beschikbare opvangplekken in het land zijn, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht.

“Als we nu opengaan, kunnen we een dag later weer sluiten”, zegt de woordvoerder. Eerder ontving de Utrechtse opvang zo’n vijftig mensen per dag. Er is plek voor 140 mensen. Op het moment worden alleen kwetsbare mensen nog opgevangen. De afgelopen 24 uur werden vier mensen toegelaten en vier mensen geweigerd bij de opvang.

Er zijn in Nederlandse gemeenten 390 bedden direct beschikbaar voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dat is iets minder dan een week eerder. De meest recente cijfers die zijn gedeeld door het ministerie van Justitie en Veiligheid gaan over de situatie eind vorige week. Noodopvanglocaties hadden op dat moment 91.640 bedden, waarvan er 91.250 in gebruik waren.