Draai PVV: Kamer tegen plan voor natuurlijk gedrag veedieren

De PVV, die in 2021 nog voor een plan stemde om dieren in de veehouderij de ruimte te geven hun natuurlijke gedrag te tonen, is gedraaid. Een nieuw voorstel van de Partij voor de Dieren, dat hun wetswijziging uit 2021 verder uitwerkte, is daarmee toch weggestemd. Kamerlid Dion Graus was de enige PVV’er die het voorstel steunde in een hoofdelijke stemmingen. Een alternatief van D66 en VVD om tot een compromis te komen, kreeg wel een meerderheid, mét steun van de partij van Geert Wilders.

Woordvoerder dierenwelzijn Graus gaf eerder al aan dat hij niet wist hoe de nieuwe verhoudingen in zijn fractie zouden liggen. Dat is duidelijk: alle andere PVV-Kamerleden keren zich nu tegen het voorstel van PvdD-leider Esther Ouwehand met regels waardoor dieren meer ruimte krijgen voor het gedrag dat zij van nature zouden tonen.

Het voorstel van D66 en VVD, dat iets verder gaat dan de plannen van het demissionaire kabinet, kreeg ruime steun. Dit amendement regelt dat het houden van vee “geen reden meer kan zijn om een dier pijn te doen, bij een dier letsel te veroorzaken, dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen”.