NPO en ON! verwijten elkaar over en weer intimiderend gedrag

De NPO en aspirant-omroep Ongehoord Nederland! verwijten elkaar over en weer intimiderend gedrag tijdens een gesprek op 6 maart. Dat hebben beide partijen aan het ANP bevestigd naar aanleiding van berichtgeving van het AD. Het gesprek vond plaats om te bespreken hoe de samenwerking harmonieus zou kunnen verlopen, nu de staatssecretaris het verzoek van de NPO om de licentie van ON! in te trekken heeft afgewezen.

De advocaat van ON!-voorzitter Arnold Karskens bevestigt dat Karskens een klacht heeft ingediend over het gedrag van NPO-baas Frederieke Leeflang tijdens deze bijeenkomst. De Raad van Toezicht van de NPO bevestigt de ontvangst van deze brief, maar wil op de inhoud niet ingaan. Wel stelt de Raad van Toezicht dat de conversatie “na twintig minuten werd beëindigd wegens de bedreigende en intimiderende houding van de voorzitter van ON!”. De NPO verkent momenteel “in overleg met haar juridische adviseurs de mogelijkheden om de situatie te adresseren”.

De Raad van Toezicht kan niet zeggen op welke termijn hier een besluit over wordt genomen. ON! laat weten dat de klacht ook is doorgezonden naar het Commissariaat van de Media en demissionair staatssecretaris Fleur Gräper van Media.

De NPO en ON! hadden in januari afgesproken dat zij binnen twee maanden “in constructief overleg met elkaar nadere afspraken” zouden maken. Ongehoord Nederland verwijt de NPO “slecht bestuur” en eist het geld terug van de drie sancties die de NPO oplegde. Daarnaast eist Karskens meer zendtijd op betere tijdstippen, zoals in de avonduren. Tot nu toe zendt ON! alleen in de middag uit op televisie.

Het verzoek aan de staatssecretaris om de licentie in te trekken volgde op de drie sancties die werden opgelegd omdat ON! volgens de NPO de journalistieke code van de NPO niet respecteert en niet goed samenwerkt.