Coffeeshop in Tilburg beschoten, geen gewonden

Een coffeeshop in Tilburg is zaterdagavond beschoten. Er is schade aan een raam, meldt de politie. Niemand is gewond geraakt. De politie zegt op zoek te zijn naar twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij. De zaak was ten tijde van het incident gesloten.

Volgens een politiewoordvoerder gaat het om “het zoveelste incident” bij deze coffeeshop aan de Gasthuisring. Bij de horecagelegenheid is meerdere keren geprobeerd brand te stichten, meldde het Brabants Dagblad eerder. Reden voor de burgemeester de zaak meermaals tijdelijk te sluiten. Woensdag werd er nog een brandbom richting het pand gegooid. Reden voor de eigenaar om na overleg met de gemeente de coffeeshop voor twee weken dicht te houden.