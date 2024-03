Honderden paasvuren verwacht ondanks strengere stikstofregels

Het ontsteken van een paasvuur in met name het noorden en oosten van het land blijkt een onverwoestbare traditie. De laatste jaren twijfelden veel paasvuurbouwers of ze hun brandstapel wel weer zouden opbouwen door de strengere stikstofregels, maar in de komende paasdagen worden er vooral in Gelderland en Overijssel weer honderden paasvuren aangestoken.

Hele grote paasvuren, zoals die in de buurtschap Espelo in het Overijsselse Salland, hebben wel moeten laten uitrekenen of ze de omgeving niet te veel belasten met stikstof. In Overijssel heeft de provincie die kosten betaald, omdat Overijssel hecht aan de traditie.

Ook Gelderland wil “het cultureel erfgoed koesteren. Paasvuren kennen een jarenlange traditie en zorgen voor saamhorigheid”, aldus de provincie. In Gelderland gaan voornamelijk op eerste paasdag veertig grote paasvuren in brand en vele tientallen kleinere, aldus een woordvoerder van de provincie. “De provincie heeft de paasvuurbouwers op tijd proberen te helpen. We zijn heel bijtijds met de bouwers van grote vuren om tafel gaan zitten om alle vergunningen goed op orde te krijgen, zodat er niet op het allerlaatste moment gedoe kan ontstaan. Bij de grote vuren is alles goed in orde, voor de kleine vuren is geen aparte vergunning nodig”, zegt de provincie.

Het ontsteken van een boake, zoals een paasvuur in dialect heet, is een eeuwenoude traditie die vermoedelijk al uit de tijd van de Germanen stamt. Later werd op sommige plekken een pop bovenop de brandstapel geplaatst, die in vlammen opgaat. Die pop verbeeldt Judas, die Jezus vlak voor Pasen verraadde. De paasvuren in Espelo en Denekamp (Overijssel) staan op de inventarislijst van het Immaterieel Erfgoed Nederland.

Door het vuur kan de luchtkwaliteit tijdelijk slechter worden, waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Mensen kunnen last krijgen met ademhalen en kortademig worden. Dat is met name zondag het geval. De wind komt dan uit het oosten. De rook van de paasvuren kan daardoor naar andere delen van het land waaien. Tot in Rotterdam kan stankoverlast zijn door het brandende hout en het vuur. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en zo min mogelijk inspanning te verrichten.

Op maandag is de luchtkwaliteit iets beter, omdat de wind dan uit het zuidwesten komt. De rook waait dan richting Duitsland.