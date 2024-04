Advocaten: lange zoektocht naar hulp mogelijk motief gijzeling Ede

Het motief voor de gijzeling in Ede zaterdag is mogelijk de “zeer langdurige zoektocht” naar “passende hulpverlening” en de “uitzichtloze situatie” waarin de verdachte zat. Dat stellen zijn advocaten in een verklaring.

“Dit lijkt te hebben geleid tot de verschrikkelijke gebeurtenis die wij voor alle betrokkenen betreuren”, aldus de advocaten. De 28-jarige man gijzelde zaterdag urenlang vier mensen in een café in Ede. Zijn voorarrest is dinsdag met twee weken verlengd.

Verder begrijpen de advocaten dat er veel vragen zijn over het motief voor de gijzeling. Maar ze kunnen daar op dit moment geen verdere uitspraken over doen. “Vanwege het nog lopende onderzoek naar zowel de strafrechtelijke kant van de zaak alsook naar de persoonlijke omstandigheden van onze cliënt.”