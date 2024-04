Rechter berispt Van der Burg omdat mobiel vreemdeling is doorzocht

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is berispt omdat een ambtenaar van de vreemdelingenpolitie de mobiele telefoon van een Mongoolse vrouw heeft ontgrendeld en doorzocht, zonder haar toestemming. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zegt dat hier geen wettelijke basis voor is. De hoogste bestuursrechter zegt dat een telefoon doorzoeken zonder toestemming – in dit geval om identiteitsdocumenten te vinden – pas mogelijk is als de Vreemdelingenwet daarop wordt aangepast.

De ambtenaar heeft de smartphone ontgrendeld door het gezicht van de vrouw voor de camera te houden. Vervolgens heeft de medewerker de telefoon doorzocht op foto’s van identiteitsdocumenten en andere gegevens.

Volgens de staatssecretaris was de ambtenaar hiertoe bevoegd omdat de Vreemdelingenwet toestaat om zonder toestemming de telefoon door te zoeken van iemand die in de vreemdelingenbewaring zit. Daar gaat de rechter niet in mee. De door de bewindsman genoemde wettelijke bepaling is namelijk in 2012 ingevoerd en in de tussentijd worden mobiele telefoons voor veel meer doeleinden gebruikt. Daardoor zijn op smartphones niet alleen telefoonnummers en berichten te vinden, maar ook andere gegevens die volgens de rechter een verregaande inkijk geven op iemands privéleven. De magistraat doelt hier bijvoorbeeld op foto’s, video’s en internetgeschiedenis.