Van der Burg vindt uitspraken Raad van State onduidelijk

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is niet blij met de laatste uitspraken van de Raad van State over derdelanders uit Oekraïne. Zij moesten eigenlijk dinsdag het land verlaten, maar in zes zaken oordeelde de Raad van State deze dag dat ze voorlopig toch recht op opvang behouden tot de uitspraak door het Hof van justitie in Luxemburg.

“In korte tijd heeft de Raad van State twee tegenstrijdige uitspraken gedaan. Deze onduidelijkheid helpt helemaal niemand. Dat draagt niet bij aan vertrouwen en bestuurbaarheid. We kijken nu wat dit precies betekent”, laat Van der Burg via een woordvoerder weten. Hij wijst erop dat de Raad van State in januari nog oordeelde “dat de tijdelijke bescherming van derdelanders eindigt op 4 maart 2024”.

Derdelanders zijn mensen uit Oekraïne die die nationaliteit niet hebben en in het land werkten of studeerden toen Rusland in februari 2022 buurland Oekraïne binnenviel. Deze derdelanders zijn toen naar Nederland gevlucht.