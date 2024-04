Driekwart miljard extra nodig voor restauratie rijksmonumenten

Om de komende tien jaar alle beeldbepalende rijksmonumenten in goede staat te houden, is volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 770 miljoen euro extra nodig. Het gaat volgens demissionair staatssecretaris Fleur Gräper hierbij om kerken, kloosters, molens, vuurtorens en boerderijen met een grote cultuurhistorische waarde.

Het benodigde bedrag komt naar boven in het tussenrapport met de titel Onderzoek restauratieopgave niet-woonhuis-rijksmonumenten dat donderdag aan de staatssecretaris is aangeboden. De opdracht voor dit rapport komt van de rijksoverheid, provincies, gemeenten en het Nationaal Restauratiefonds.

“Dit rapport schetst de grote noodzaak om restauraties op te pakken”, aldus Gräper. “We hebben prachtige beeldbepalende rijksmonumenten in Nederland. De opgave is groter dan het bedrag dat nu beschikbaar is. Of en hoeveel extra geld er vrijgemaakt wordt voor deze opgave is aan een volgend kabinet.”

Een aantal grote monumenten is volgens de provincies nu al dringend toe aan restauratie. Het gaat onder meer om Veenhuizen in Drenthe, klooster Steyl in Limburg en Museum Prinsenhof in Delft. De staatssecretaris belooft in gesprek te gaan met provincies en gemeenten over een gezamenlijke aanpak voor de lange termijn. Ook komt er onderzoek naar wat eigenaren zelf kunnen bijdragen.