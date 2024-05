Feest in Groningen na zege en promotie FC Groningen

In Groningen vieren supporters van FC Groningen feest in de kroegen nu hun favoriete club promotie naar de Eredivisie heeft bereikt. Door een 2-0 overwinning op Roda JC keert de ploeg volgend seizoen terug in de hoogste voetbalklasse.

Op beelden van RTV Noord was te zien hoe fans, die geen kaart voor de wedstrijd wisten te bemachtigen, in een volgepakt café de wedstrijd bekijken en fanatiek meeleven met het duel. In het stadion bestormden fans het veld na het laatste fluitsignaal.

Naast FC Groningen promoveerde eerder al Willem II naar de Eredivisie. Door een 3-2 zege op Telstar behaalde de Tilburgse ploeg vrijdagavond ook het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. In het Koning Willem II stadion bestormden fans ook het veld en namen de spelers op de schouders.